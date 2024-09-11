الرقب والحنيطي والهميسات والعوايشة والمحارمة يفوزون بمقاعد عمّان الأولى

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة الانتخابات في دائرة عمّان الأولى أجمل طويقات، الأربعاء، عن الفائزين في المقاعد المخصصة للدوائر المحلية لانتخابات مجلس النواب العشرين في الدائرة الأولى من العاصمة عمّان.

وفاز في مقاعد التنافس الحر، كل من أحمد الرقب من قائمة “جبهة العمل الإسلامي” وحصل على 17041 صوتا، ومحمد يحيا المحارمة من قائمة “الهمّة” وحصل على 10522 صوتا، وعبدالرحمن العوايشة من قائمة “الأقصى الشريف” وحصل على 7566 صوتا.

كما فاز أحمد الهميسات من قائمة “العهد” وحصل على 6308 أصوات، وعطالله الحنيطي من قائمة “عمّان” وحصل على 6521 صوتا.

وفازت بمقعد “الكوتا” بيان فخري عبدالله من قائمة “جبهة العمل الإسلامي” وحصلت على 18774 صوتا.