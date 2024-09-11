الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب العشرين .. اسماء

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن نتائج الانتخابات النهائية سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي.

وأُعلن الأربعاء عن “نتائج أولية” للدوائر المحلية في عدة محافظات ذلك ضمن الانتخابات النيابية 2024.

** عمان الأولى

أحمد الرقب، عطاالله الحنيطي، احمد الهميسات، عبدالرحمن العوايشة، محمد المحارمة، بيان عبدالله مقعد (الكوتا)

** عمان الثانية

صالح العرموطي، موسى الوحش، اندريه حواري، سليمان السعود، عبدالرؤوف الربيعي، احمد العشا، جهاد مدانات، راكين ابو هنية مقعد (الكوتا)

** عمان الثالثة

تيسير ابو عرابي العدوان، ينال فريحات، نصار القيسي، نمر السليحات، عدنان مشوقة، ايمان العباسي مقعد (الكوتا)

** إربد الأولى

خالد أبو حسان، عوني الزعبي، علي الخزعلي، طارق بني هاني، عثمان المخادمة، فراس القبلان، شاهر شطناوي، آمال الشقران (الكوتا).

** الطفيلة

وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة “نشامى الوطن” التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.

كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن “قائمة الغيث” التي بلغ التصويت فيها 4387. وفاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة “الطفيلة الأبية” التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.

أما المقعد المخصص للنساء “الكوتا” فقد فازت ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن قائمة “نشامى الوطن”.

** العقبة

وفي العقبة، أعلن عن فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.

كما فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.

** مادبا

وفي مادبا، فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا. كما فاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.

كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6141 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.

وفازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).

** عجلون

وفي النتائج الأولية في عجلون، فاز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، وفازت بـ “الكوتا” من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.

وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ أن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.

وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.

** بدو الوسط

وعن دائرة بدو الوسط، فاز في مقعد التنافس حابس سامي مثقال الفايز من قائمة البركة بعدد أصوات بلغ 6328، وإبراهيم فنخير الجبور من قائمة العزم بعدد أصوات بلغ 5312.

فيما فازت بمقعد (الكوتا) عن الدائرة ذاتها، فليحة سلامة السبيتان عن قائمة العزم بـ 5055 صوتا.

** الكرك

قائمة الوفاء وفاز منها الدكتور إبراهيم الطراونة، وضمن الكوتا النسائية إسلام العزازمة، فاز عن المقعد المسيحي هيثم الزيادين قائمة الخير، وفاز بالمقعد الأول الدكتور حسين الطراونة، قائمة الرسالة، وفاز منها بالمقعد الأول محمد البستنجي، قائمة الحق وفاز بالمقعد الأول المحامي محمود النعيمات، وفازت قائمة النور وفاز بالمقعد الأول إبراهيم الصرايرة ، وفازت قائمة الكرك، وفاز بالمقعد الأول إبراهيم القرالة

** بدو الشمال:

عمر الخوالد، حابس الشبيب، مي الزيادنه (كوتا المرأة)

** جرش:

محمد هديب، حمزة الحوامدة، بدر الحراحشة، شفاء صوان (كوتا المرأة)

** المفرق:

اسماعيل المشاقبة، أحمد حسن الشديفات، أحمد حمدان العليمات، مي محمود الحراحشة

** الزرقاء:

محمد جميل الظهراوي، علي سالم الخلايله، حسين العموش، وليد المصري، ايمن ابوالرب، رائد رباع الظهرواي، محمد سلامه الغويري، نبيل الشيشاني، هايل عياش، نسيم العبادي.

* معان

محمد أحمد المحاميد، ويوسف محمد الرواضيه، وحسين سعود كريشان.

وعن مقعد الكوتا رانيه محمد الخليفات.

** البلقاء:

أحمد السراحنة، سليمان الخرابشة، طلال النسور، عارف السعايدة، خليفة الديات، حكم المعادات، جمال قموه (مسيحي)، رانيا أبو رمان (كوتا نسائية)

** بدو الجنوب:

صالح ساري محمد أبو تايه، محمد قاسم سليمان المراعية، أروى علي حمد الزبون – كوتا المراة