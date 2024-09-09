رفع الحد الأدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان إلى (90%)

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن إلى (90%) وتخفيض القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الخاصة بنسبة (20%)، اعتبارا من العام المقبل.

كما قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن في جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة إلى (90%)، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع معدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان خارج المملكة.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس التعليم العالي أيضاً تخفيض أعداد الطلبة الأردنيين المنوي قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الخاصة بنسبة (20%)، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع ما تم تطبيقه على الجامعات الرسمية.