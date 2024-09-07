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جاهزية معاصر الزيتون في الأردن للموسم الجديد مع تثبيت الأجور دعماً للمزارعين

8 سبتمبر 2024
جاهزية معاصر الزيتون في الأردن للموسم الجديد مع تثبيت الأجور دعماً للمزارعين

وطنا اليوم_

الناطق الاعلامي لنقابة أصحاب المعاصرالنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تعلن عن جاهزية معاصر الزيتون في جميع مناطق المملكة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون،

و مع أننا نشهد تضخم في النفقات إلا أن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير دعما للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار .

 

ننصح المزارعين ضرورة العناية باشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعيه الجيدة ابتداء من الحراثة الى التسميد و التقليم و الري التكميلي ومكافحة الآفات ( خاصة ذبابة الزيتون) ومراعاة افضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها انتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر الممتاز البلدي، وبامكان المزارع مراجعة مديريات الارشاد المنتشره في كل مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم حيث أنهم أصحاب الاختصاص.

 

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الزراعة عن موعد السماح ببدأ عمل معاصر الزيتون يوم 15 /10 للموسم القادم.

كما نشرت وزارة الزراعة التقديرات الاوليه لانتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكه للموسم القادم 2024/2025 بأن كمية الانتاج الكلي للثمار هي 175 الف طن يتوقع تحويل 143 الف طن منها لاغراض العصر وانتاج الزيت يتوقع ان تنتج حوالي 26 الف طن من زيت الزيتون اما باقي الكميه والبالغ 32 الف طن يتوقع ان يتم استخدامها لاغراض التخليل.

 

 


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