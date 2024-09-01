القافلة الأردنية رقم 100 تصل إلى غزة

وطنا اليوم:وصل عدد القوافل الأردنية التي سُيّرت لأهلنا في قطاع غزة منذ بدء انطلاق القوافل البرية إلى 100 قافلة، وفق ما أعلنت اليوم الأحد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وضمت المئة قافلة التي أرسلت خلال الشهور الماضية من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نحو 3374 شاحنة.

القوافل التي سُيّرت دعماً لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة، حملت المواد الإغاثية والغذائية والطبية والصحية، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع.

والقافلة رقم 100 التي وصلت القطاع اليوم تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)وقد حملت طروداً غذائية وطحيناً ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية.

وسيصار إلى توزيع تلك المواد على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الدور الأردني في إغاثة الأهل في غزة يعتبر حيوياً وفعالاً ورئيساً لضمان إدخال وإيصال المساعدات، إذ تتكاتف الجهات كافة لتنفيذ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به الأردن من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات.

وبيّن أن دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يشتمل على نواحٍ متعددة يتضمن التواصل مع الجهات الرسمية العاملة داخل القطاع لوضع قوائم الاحتياج، آخذين بعين الاعتبار شراء المواد الاساسية والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات لجلب المزيد من التبرعات التي تصب مباشرة في تأمين الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع الاغاثية.

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال وإدخال المساعدات الى القطاع، وإبرام الاتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة داخل قطاع غزة لضمان توزيع المساعدات على الأهل في قطاع غزة.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo