مكافحة المخدرات تحبط 4 محاولات تهريب وتلقي القبض على 6 مهربين .. تفاصيل

مكافحة المخدرات تحبط أربع محاولات تهريب للمخدرات، أُلقي القبض خلالها على ستة مهربين ، وتضبط خلالها ما يزيد عن 420 ألف حبة مخدرة ، وتنفّذ حملات أمنية مكثّفة على تجار ومروجي المخدرات في جنوب العاصمة تلقي القبض خلالها على 10 أشخاص .

** وتتعامل مع عدد من القضايا النوعية الأخرى في عدد من محافظات المملكة

وطنا اليوم_ قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، أحبطوا خلال الأيام القليلة الماضية أربع محاولات لتهريب المخدرات إلى المملكة أو إلى خارجها .

وكانت أولى تلك القضايا متابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتحضير كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث تمكّن فريق تحقيقي تولى متابعة تلك المعلومات من تحديد هوية الشخصين والطريقة التي ينويان تهريب المخدرات بواسطتها داخل شحنة من أحجار البناء وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط كميات الحجارة وبتفتيشها عثر داخلها على 147 ألف حبة مخدرة .

وفي القضية الثانية فقد تابع فريق تحقيقي معلومات حول قيام أحد الأشخاص داخل المملكة بالترتيب مع مهربين وتجار للمخدرات بدولة مجاورة من أجل تهريب كميات من الحبوب المخدرة له بواسطة مركبة شحن وأنه سيقوم باستلامها فور وصولها، حيث تم تحديد موعد وصول الشاحنة وضبطها وبعد تفتيشها عثر داخل مخابئ سرية فيها على 200 ألف حبة مخدرة وأُلقي القبض على المتورط في القضية .

أما القضية الثالثة فقد ضبط العاملون بأحد المعابر الحدودية كميات من المواد الغذائية ( الزيتون والأجبان ) بعد الاشتباه بها وعثر بداخلها عند تفتيشها على 40 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل عبواتها وأُلقي القبض على شخصين أحدهم من جنسية عربية تورطا بالقضية .

وفي قضية التهريب الأخيرة فقد وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كمية من الحبوب المخدرة بمخبأ سري بجسم مركبة شحن تعود له وأُلقي القبض عليه وعثر على 35 ألف حبة مخدرة .

وفي سياق متصل نفّذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات عدداً من الحملات الأمنيّة على تجار ومروجين للمخدرات ضمن مناطق جنوب العاصمة، حيث أفضت تلك الحملات إلى إلقاء القبض على 10 أشخاص منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي البادية الوسطى دوهم تاجر ومطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح بعد تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة .

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع ثلاث قضايا أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 8 كفوف حشيش وثلاثة أسلحة نارية فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين مروجين بعد مقاومة للقوة وضبط بحوزتهما على 5 كفوف حشيش وفي القضية الثالثة أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش.

فيما أُلقي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في البادية الجنوبية وضبط بحوزتهما على 3000 حبة مخدرة ، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش .

وفي جنوب العاصمة تم التعامل مع قضيتين الأولى في المقابلين دوهم أحد المروجين وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 3000 آلاف حبة مخدرة ، فيما أُلقي القبض في منطقة الجويدة على مروج للمخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش .

وجرى توديع القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .