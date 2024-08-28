المبيضين: عطلة العاشر من أيلول تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته

وطنا اليوم_ أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن العطلة الرسمية في العاشر من أيلول المقبل، تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته.

وأشار إلى أن البلاغ الرسمي الذي صدر اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بهذا الخصوص، أكد أن العطلة المقررة تشمل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة ، ويشمل ذلك الشركات والجامعات والمدارس وجميع القطاعات العامة والخاصة.

وأكد الوزير المبيضين أن ذلك يأتي لغايات تمكين جميع المواطنين على حد سواء، من ممارسة حقِّهم الانتخابي لإختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، وتيسير وصولهم إلى صناديق الانتخاب.