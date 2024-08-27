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عاجل | إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية بمصر بسبب مخالفات الحج

منذ 16 ثانية
عاجل | إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية بمصر بسبب مخالفات الحج

وطنا اليوم_ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحية بناءً على توصيات خلية أزمة الحج.

 

وأوضحت الوزارة أن إلغاء التراخيص جاء بسبب مخالفات ارتكبتها هذه الشركات لأحكام القوانين المنظمة لرحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج في السعودية هذا العام.

 

ونقلت رويترز عن بيان الوزارة إن هذه الشركات “قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”.

 

وأعلنت السعودية في يونيو وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام “83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة”.

 

وشكلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة بعد وفاة أكثر من 500حاج مصري، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.


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