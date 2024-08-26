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خطيب المسجد الأقصى يُعلق على تصريحات بن غفير بشأن الحرم القدسي

منذ 5 ثواني
خطيب المسجد الأقصى يُعلق على تصريحات بن غفير بشأن الحرم القدسي

وطنا اليوم:قال الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى إنه لا حجة لوزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في ما يدعيه من حق لليهود في الأقصى.
وبين صبري أن بن غفير فشل في ما يدعيه من مخططات ويريد الآن أن يفجر الوضع ليثبت أنه يفعل شيئًا.
وتابع:”نحمل الحكومة التي ينتمي إليها بن غفير المسؤولية عما يقول. ونؤكد على إسلامية الأقصى ونحذر من الاقتراب منه”.
وأشار إلى أن ما يُقال من مشاريع تعد مشاريع وهمية، والأقصى سيبقى الأقصى.
ويذكر أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير يخطط لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، وفق ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.
وقال بن غفير، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال: “السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، وبالتالي يمكن إقامة كنيس في المكان”.
من جهته، رد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بن غفير قائلاً: “لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى”.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أنه على نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.
وأشار إلى أن افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء، مؤكدا أن تصريحاته تعرض تحالفات الكيان المحتل الاستراتيجية ضد إيران للخطر.


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