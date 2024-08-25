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عراقي مثير للجدل يدخل شريك في فندق فيرمنت عمان 

منذ ساعة واحدة
عراقي مثير للجدل يدخل شريك في فندق فيرمنت عمان 

وطنا اليوم_نشرة العربية نت ان أحد رجال الأعمال العراقيين وهو نور زهير تعرض لحادث سير في لبنان حيث جاء بالخبر ان وسائل اعلام عراقية تناولت خبر الحادث ان العراقي زهير تعرض لحادث سير وعلى اثره كسر العامود الفقري ليتفاجأ الجميع بخبر مغادرته بيروت في نفس يوم الحادث لكن هذه المرة بجواز سفر اردني حسب قول العربية نت علما ان وسائل الاعلام العراقية قالت ان زهير مطلوب للإنتربول العراقي 

نفس رجل الأعمال نور زهير ومعه لؤي حسن علوان وهو عراقي الأصل اشتروا ما قيمته ٢٠٪؜ من فندق فيرمونت في الاردن ” شركة انجاز للأعمار والاستثمار ” ويذكر ان لؤي علوان كان قد اشترى فندق اربعة نجوم على دوار الداخلية في عمان ..

الجدير بالذكر ان سرقة القرن كما أطلق عليها الاعلام العراقي وكان مدير الضريبة وقتها اسامه حسام جوده سهر هو نفس الشخص الذي اشترى ٤٠٪؜ من الفندق الذي اشتراه لؤي علوان على دوار الداخلية والذي عاد وباع حصته لنفس الشخص الأردني خلال اقل من شهر ..


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