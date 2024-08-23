القيادي الفلسطيني أبو اللطف يوارى الثرى بعمّان

وطنا اليوم:شُيع، الجمعة، جثمان القيادي الفلسطيني فاروق القدومي “أبو اللطف”، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد أبو عيشة إلى مقبرة العائلة في منطقة سحاب في عمّان.

وشارك في تشييع الجثمان وفد من القيادة الفلسطينية ضمّ رئيس الوزراء محمد مصطفى وأعضاء من اللجنة المركزية ومن المجلس الثوري لحركة فتح، وأعضاء من اللجنة التنفيذية وأمناء الفصائل الفلسطينية وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطاالله خيري إلى جانب عائلة أبو اللطف ورفاقه وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وُلد المناضل “أبو اللطف” في الضفة الغربية عام 1931، درس المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1958.

شارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات وكان أحد كُتّاب مجلتها “فلسطيننا”، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

أصبح فاروق القدومي عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوا في المجلس الوطني، ورئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989، وساهم في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها من دول العالم