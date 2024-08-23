اجتماع حاشد لحزب ارادة بلواء الرمثا لدعم مرشح حزب إرادة الشاب م. عمار البشير الشقران..صور وفيديو

وطنا اليوم:في إجتماع حاشد ومميز حضره شخصيات ووجوه عشائر من لواء الرمثا كاملًا لدعم القائمة الحزبية لحزب إرادة رقم ٢١ ، تحدث د. معتصم الدرايسة بكلمة نيابة عن المجتمع المحلي وأشاد بالمرشح م. عمار الشقران وطالب الحشد بدعم حزب إرادة على القائمة الحزبية، كما تحدث الشاب فايز الزعبي بكلمة الشباب عن لواء الرمثا وبين ان الرمثا عشيرة واحدة واكد وقوف شباب الرمثا بمختلف عشائرهم مع حزب ارادة على القائمة الحزبية، ورحب السيد علي الشقران بالأمين العام للحزب وبضيوف الرمثا المرشحين على القائمة الحزبية لحزب إرادة وأعرب عن شكره للحضور في دعمهم لابن محافظة اربد ولواء الرمثا وتقديمه في القائمة الحزبية.

بدوره تحدث المهندس عمار الشقران مرشح حزب ارادة على القائمة الحزبية معبرا عن فخره واعتزازه بالحضور ودعمهم له وبأنه من خلال التصويت لحزبه إرادة ستكون فرصة مميزة لتطبيق برامج حزبه وبأن الصوت الثاني لن يؤثر على اي من مرشحي القوائم المحلية.

وفي لفتة مميزة للأمين العام للحزب نضال بطاينة رافق عمار الشقران على منصة الحديث حيث أشاد بلواء الرمثا مخاطبهم بعيال صويت صويت وبأن دعمهم لمرشحهم المهندس عمار في التصويت لقائمة حزب إرادة هو من سيوصله وزملاؤه لمجلس النواب وأكد بأن جميع المرشحين واعضاء الحزب للقائمة الحزبية داعمين للمرشح ووضح التشاركية مع الشباب ووصف علاقته وعلاقة إرادة مميزة من وقت إنتخابات اتحادات طلبة الجامعات والتي تمخضت عن فوز إبن الرمثا عدي الذيابات برئاسة إتحاد طلبة اليرموك عن حزب إرادة والرمثا وتكتل الطلبة المحترم من جميع ألوية محافظة إربد، كما خاطب البطاينة أهل الرمثا قائلا إنتخبوا من تشاؤون على القوائم المحلية ولكن صوتكم لقائمة إرادة دعما لعمار الشقران وعدنان ابو الخيل العرجاني هي من سترفع حظوظهم وتوصلهم للبرلمان ولن يؤثر ذلك على خياراتكم على الدوائر المحلية لمناصري ارادة من العقبة لعقربا خلف عمار ولكن عيال صويت أولى بدعمه وهم داعمين له .

وتحدث عضو حزب إرادة النائب محمد جميل الظهراوي عن علاقته الطيبة مع اهالي الرمثا وبانه جاء هنا لدعم مرشحي حزب إرادة على القائمة الحزبية بالرغم من ترشحه على القائمة المحلية ولكن إخلاصه لحزبه جاء به داعمًا الى الرمثا وهو قدم خصيصا لدعم عمار .

وتحدثت المرشحة عن حزب إرادة على القائمة الحزبية دينا البشير عن فخرها واعتزازها بالحضور الرائع في لواء الرمثا وانها جاءت من أجل عمار .

وتحدث الشاب الدكتور فارس الصمادي المرشح على القائمة الحزبية لحزب ارادة عن الفرص التي مكنهم الشباب منها حزب ارادة واتاح للطبقة المتعلمة والمبدعة بان تجد مجال لها لتثبت نفسها من خلال الحزب.

واعرب العديد من الشخصيات التي حضرت عن دعمهم لحزب ارادة ولمرشحي القائمة الحزبية، وقد حضر المهرجان المرشحين على القائمة الحزبية عن حزب إرادة كل من د. خميس عطية ومحمود الطيطي ومها الطراونة وعدنان ابو الخيل العرجاني وعدي الشورة ، ويذكر أن عريف الحفل عضو حزب إرادة الشاب مؤمن الذيابات كان مميزا في ادارة الإجتماع .