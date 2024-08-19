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“نشميات البلقاء”.. قائمة نسوية مغلقة تدخل المعترك الانتخابي

منذ 23 ثانية
“نشميات البلقاء”.. قائمة نسوية مغلقة تدخل المعترك الانتخابي

وطنا اليوم_دخلت قائمة “نشميات البلقاء” النسوية المغلقة المعترك الانتخابي، لتكون واحدة من القوائم البارزة التي تسعى لتحقيق تمثيل قوي للمرأة في الانتخابات المقبلة. وتضم القائمة نخبة من السيدات اللواتي يتمتعن بخبرات متنوعة في مجالات عدة، وتهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار السياسي.

 

الجدير بالذكر أن هذه القائمة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم المشاركة النسائية في الحياة السياسية، بما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز دور المرأة في المجتمع. من المتوقع أن تسهم هذه القائمة في تحقيق تغييرات إيجابية في المشهد السياسي المحلي.


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