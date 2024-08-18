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يصنعون به قنابل لقتل أطفال فلسطين .. الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

منذ ساعتين
يصنعون به قنابل لقتل أطفال فلسطين .. الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

وطنا اليوم:قال موقع “بلومبيرغ” الأميركي إن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة.
وقال إنه بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين.
ومنذ بداية الحرب على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو وفق تعبيره.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، عقب مجزرة الطحين في غزة حين استشهد 118 فلسطينيا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع


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