بلدية الكرك تزيل يافطات وصورا مخالفة لشروط الدعاية الانتخابية

وطنا اليوم:أزالت كوادر بلدية الكرك الكبرى وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، عددا من اليافطات والصور على الشوارع الرئيسية وبعض التقاطعات وإشارات المرور، لمخالفتها شروط الدعاية الانتخابية.

ودعا رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، المرشحين الى التعاون معها وعدم تركيب الصور بطريقة مخالفة والالتزام بشروط الدعاية الانتخابية.