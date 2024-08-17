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حالة الطقس مع بدء دوام طلبة المدارس الأحد

منذ دقيقتين
حالة الطقس مع بدء دوام طلبة المدارس الأحد

وطنا اليوم_ يطرأ الأحد، تزامناً مع عودة طلبة المدارس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس حار نسبيًا في اغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

 

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، ويكون الطقس حارًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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