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الحموري يعلن عن إرسال قافلة من المساعدات الطبية والانسانية لقطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الحموري يعلن عن إرسال قافلة من المساعدات الطبية والانسانية لقطاع غزة

وطنا اليوم_أعلن الدكتور فوزي الحموري الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة غزة ومدير عام المستشفى التخصصي عن قيام المستشفى بإرسال قافلة من المساعدات الطبية والإنسانية بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإغاثة القطاع الصحي والمواطنين في قطاع غزة، نظراً لانعدام الاحتياجات والمقومات الأساسية للحياة مع ارتفاع أعداد المصابين والجرحى، واستهداف المدنيين والقطاع الصحي وكوادره العاملة منذ بداية العدوان.

 

وتقدم الدكتور الحموري بالشكر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تسهيل إيصال هذه المساعدات وخاصة بعد إغلاق معبر رفح ا مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في تأمين وصول المساعدات الى قطاع غزة مؤكداً على أن الأردن يتولى إيصال الكم الأكبر من المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

 

ويأتي ارسال هذه المساعدات بتبرع من عدد من شركاء مبادرة صحة غزة والمستشفى التخصصي، حيث ثمن الحموري دور نقابة الاطباء الاردنية، وجمعية الأطباء الأردنيين في المانيا JORMED ، ومنظمة NWRG الايطالية، ومستودعات الادوية الأردنية وجهات اخرى على المساهمة في هذه الحملات والتي تشمل مساعدات طبية وأخرى انسانية، فقد شملت المساعدات الطبية على: المستلزمات الطبية، أجهزة ومعدات طبية، الأدوية، حليب للمواليد والخدج، مكملات غذائية وغيرها. أما المساعدات الانسانية تمثلت بـتوزيع ما يقارب الـ 17 ألف حذاء للأطفال ومواد غذائية متنوعة.

 

ويذكر أن المستشفى التخصصي مستمر بالقيام بالحملات الإغاثية الإنسانية وتسيير الفرق الطبية وإرسال المستلزمات الطبية والإنسانية إلى القطاع بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية شركاء مبادرة صحة غزة.


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