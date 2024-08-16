17 مصابا جراء زلزال بقوة 4.8 درجة بغرب سوريا

وطنا اليوم:ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن حوالي 17 شخصا أصيبوا بمدينة سلمية غرب البلاد يوم الجمعة بعد زلزال بقوة 4.8 درجة.

وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بالزلزال الذي ذكر مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب مدينة حماة في غرب سوريا في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط ضحايا