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حزب الله يكشف عن عماد 4 .. راجمات صواريخ في مدينة تحت الأرض

منذ 16 ثانية
حزب الله يكشف عن عماد 4 .. راجمات صواريخ في مدينة تحت الأرض

وطنا اليوم:نشر حزب الله اللبناني اليوم الجمعة مقطعا مصورا بعنوان “جبالنا خزائننا” يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”.
ويحاكي الفيديو منشأة “عماد” وما تحتويه من العديد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية .
وقال موقع المنار التابع لحزب الله إن “اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الاسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات”.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى الآن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على فيديو “عماد 4” الذي نشره “حزب الله” اليوم، وقالت إنّه “عدا الصاروخ الذي يظهر في الفيديو، يُمكن أيضاً رؤية مسارات متشعبة تحت الأرض يتمّ فيها تخزين الصواريخ”.
وأشارت إلى أنّ “فيديو “عماد 4” يُؤكّد قدرة “حزب الله” على إخفاء أسلحته المتقدمة وجعل إطلاقها يُشكّل تحدياً أكبر للجيش الإسرائيليّ”.

 


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