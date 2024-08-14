بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تقيد الرحلات الجوية في منطقتها الغربية بسبب “نشاط عسكري” لمدة 36 يومًا

منذ 16 ثانية
قاعدة صاروخية تابعة لحرس الثورة الإسلامية

وطنا اليوم_يشير الإشعار إلى المجال الجوي المحظور في المناطق الغربية المحددة في إيران، بسبب فترة مستمرة من النشاط العسكري الإيراني، بحسب إشعار نوتام.

 

وينص إشعار نوتام على “خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد”.

 

كان إشعار نوتام السابق الذي أصدرته إيران في 5 أغسطس/آب، قد حذّر الطائرات من المخاطر المحتملة على طول الطرق التي تمر عبر المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

 

يأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن الانتقام الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان إشعار نوتام مُرتبطًا بشكل مباشر بأي انتقام محتمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

20:37

جامعة اليرموك تُفجع بوفاة الطالبة سمية أبو نعاج في يوم تخرجها

20:24

توقيف صاحب مزرعة ووسيط تأجير بعد وفاة طفلة غرقا في الزرقاء

20:17

وفاة رجل سير بحادث دهس في شمال عمان

20:10

وفاة طفلة في حادث دهس بمنطقة السخنة

20:02

وفاة ثلاثيني بإطلاق نار خلال مشاجرة في إربد

19:56

إحالة 3 أشخاص للمحكمة بتهمة العنف الانتخابي ضد المرأة

19:49

أسرة “وطنا اليوم” تهنئ الدكتورة حنان حسين الترك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه

19:27

الأردن يدين إجراءات حكومة الاحتلال في التوسع ببناء المستوطنات وشرعنتها

19:22

ارتفاع الإنفاق العام إلى 5.353 مليار دينار خلال النصف الأول

19:19

الحسان بضيافة أبناء عمومتهم قبيلة بني خالد في المملكة الاردنية الهاشمية

19:16

أورنج الأردن تدعم حملة “نبارك للحسين” التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله