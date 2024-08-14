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قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

منذ ساعة واحدة
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان التَّأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم عمل هذه اللِّجان، وتحديد سقوف المكافآت الماليَّة التي تُصرَف لأعضائها وللخبراء الذين تستعين بهم، وتسهيل المعاملات وتسريعها والبتّ فيها، ووضع آليَّة لعمل هذه اللِّجان، وتسمية مندوبي الجهات الخارجيَّة فيها.
كما قرَّر مجلس الوزراء تجديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 6/6/2021م، والمتضمن تغطية تكلفة الرِّحلات التي يتمُّ تنظيمها للمشاركين في برنامج (أردننا جنَّة) بحيث يتم بيع برامج الرِّحلات للمواطنين بأسعار تفضيليَّة، وإعفاء الأردنيين المشاركين في البرنامج من رسوم دخول المواقع الأثريَّة والسِّياحيَّة لغاية تاريخ 31/12/2024م.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتور حسين العبداللات على التَّقاعد.
كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدكتور مأمون الدِّبعي أميناً عامَّاً لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.


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