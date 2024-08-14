إنشاء مركز امتحانات متخصص يتسع لـ300 طالب توجيهي

وطنا اليوم:أنهت وزارة التربية والتعليم، إنشاء مركز امتحانات متخصص لمرحلة الثانوية العامة “التوجيهي” في مركز وزارة التربية والتعليم يتسع لـ300 ممتحن، بالإضافة إلى العمل على تأثيثه وتزويده بالمعدات وأجهزة الحاسوب.

واظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي لسير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن وزارة التربية بدأت بإجراءات تأهيل مختبرات الحاسوب في 500 مدرسة كمرحلة أولى لعقد الامتحانات الإلكترونية خلال العام الحالي.

ووفق التقرير، جرى تحديد مواقع لاستحداث 7 مراكز امتحانات متخصصة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإنشائها وتجهيزها خلال العام الحالي.

وبين أن المختبرات والمراكز ستستخدم لعقد الامتحانات بصورتها الإلكترونية في نهاية العام الدراسي 2025/2024، لقرابة 150 ألف طالب وطالبة في الصف الحادي عشر.

ويأتي إنشاء مركز الامتحانات المتخصص ضمن التوجهات لإصلاح امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والتحول من الامتحانات الورقية إلى الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى اعتماد استراتيجية التعلم المتمازج كمنهج جديد ومبتكر لتعزيز دور الطالب في العملية التعليمية، ويمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية في قطاع التعليم، حيث يهدف المنهج إلى مراعاة التفرد في التعليم وتمكين الطلبة من المشاركة الفعالة في العملية التعليمية.

ويتيح هذا الأسلوب فرضا مرنة وأوسع للاندماج، مما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية وزيادة رضا الطلبة وذويهم عن العملية التعليمية بشكل عام.

وبحسب التقرير ستستمر خطة التشغيل التجريبي لنظام بنك الأسئلة “المنظومة الأردنية لبنوك الأسئلة”، حيث تم تنفيذ الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم بشكل تجريبي على طلبة الصف الرابع الأساسي في مبحث الرياضيات، حيث شمل الاختبار أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة.

وأعد تقرير مفصل عن نتائج التطبيق التجريبي لهذه المنظومة، بالإضافة إلى إعداد نماذج اختبارية جديدة لتجريبها على طلبة الصف الثامن في 20 مدرسة مختلفة مع بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2025/2024، ممّا يعزز من جودة التعليم ويضمن دقة التقييمات الأكاديمية.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الوصول إلى رياض الأطفال، بيّن التقرير أنه تم العمل على تطوير نموذجين للشراكة بين القطاعين العام والخاص والاتفاق على تطبيقهما بهدف الاستفادة من المساحات في مدارس القطاع الخاص.

ويعتمد النموذج الأول على توفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود لتمكينهم من إلحاق أطفالهم في رياض الأطفال الخاصة من خلال قسيمة تعليمية يتم تسليمها للأسرة، والنموذج الثاني يعتمد على توفير الدعم المالي لرياض الأطفال الخاصة.

وجرى استكمال تنفيذ برنامج رفع استعداد الأطفال “عمر 5 سنوات” بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الأطفال عن طريق رفع استعداد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق برياض الأطفال الحكومية أو الخاصة، وذلك في 154 مركزا.

وبلغ عدد الأطفال الذين استفادوا من البرنامج قرابة 2,995 طفلا وطفلة منهم 1,509 من الذكور و1,486 من الإناث.