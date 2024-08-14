لقاء حاشد للميثاق الوطني في محافظة جرش

وطنا اليوم:نظم حزب الميثاق الوطني لقاءً حاشداً في محافظة جرش، استضافه الدكتور عمر بني مصطفى في منزله، الثلاثاء.

وحضر اللقاء الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني، رئيس مجلس النواب السابق وعضو القائمة العامة، أحمد الصفدي، مساعد الأمين العام للشباب جمال الرقاد، رئيس لجنة الفروع، ضيف الله أبو عاقولة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار محمود فريحات، بالاضافة إلى جمع غفير من ابناء المحافظة واعضاء ومؤازري الميثاق.

وناقش المشاركون رؤية الحزب، وبرنامجه، وتطلعاته التي تعنى بمعالجة القضايا الملحة التي تهم الشعب الأردني مثل البطالة والفقر، ومختلف مناحي الحياة.

وتم التأكيد على أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع لإنجاح العملية السياسية والانتخابية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لفرز النواب الأكفاء الذين سيخدمون المواطنين.

كما تناول النقاش عدة ملفات حيوية تهم المجتمع الأردني، بما في ذلك الزراعة والطاقة.

وأكد الحضور بدورهم على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، معبرين عن أهمية هذا اليوم الوطني كمحطة هامة في المسيرة الديمقراطية للبلاد.