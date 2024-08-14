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الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة الله

منذ 42 ثانية
الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة الله

وطنا اليوم:توفي مساء امس الحاج سعد الدين الزميلي ( ابو بشير) أحد أعمدة العمل الخيري و القرآني بالمملكة.
وساهم الزميلي بتأسيس العديد من الجمعيات الخيرية و القرآنية حيث ساهم بتأسيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم وجمعية المركز الإسلامي الخيرية.
ويعتبر الزميلي أحد رجال الأعمال والذي يحظى بقبول واسع داخل المملكة وخارجها.
كما نعت جمعية العفاف الخيرية المرحوم بإذن الله تعالى الحاج سعد الدين الزميلي-ابو بشير- عضو الهيئة التأسيسية للجمعية الذي انتقل إلى رحمته تعالى مساء امس.
وقال الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية في نعيه للفقيد الكبير اننا نفتقد اليوم رجلا من رجلات الوطن الأوفياء عرفته عن قرب لسنوات طويله في ميادين العمل الخيري الفردي والمؤسسي والعمل الاجتماعي عموما، فقد كان رحمه الله من مؤسسي العمل الخيري وداعميه بسخاء وله بصمات واضحة في مجالات كثيرة.
واضاف الطباع ان المرحوم ابو بشير امتد أثره الطيب ومساهماته خارج الاردن، فهو نموذج وقدوة ليس فقط في البذل والعطاء بل في الأخلاق وطيب المعشر وعلاقاته الاجتماعية.
ودعا الطباع الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يجعل اعماله صدقة جارية عنه الي يوم الدين.


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