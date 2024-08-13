ظهور حفر كبيرة و عميقة ومسارات في الارض بمدينة الـكُفرة الليبية

وطنا اليوم:أفادت صحيفة الأنباء الليبية نقلا عن شهود عيان بظهور حفر وتصدعات أرضية في الجنوب الشرقي لمدينة الكفرة، وذلك، بعد مرور منخفض مداري أدى لهطول كميات غزيرة من الأمطار في صحراء المدينة.

وحسب الصحيفة فقد وثق شهود العيان ظهور التشققات والحفر العميقة في عدة أمكان متفرقة في صحراء المدينة وضواحيها، دون وجود تفسير علمي لذلك.

صحيفة الأنباء الليبية تواصلت مع عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي بقسم علوم الأرض فارس فتحي، لوضع تفسير علمي لما حدث، فأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الطبيعية ولا تشكل خطر على حياة الناس إلى حد الآن، فسبق حدوث مثل هذه الظاهرة في العام الماضي في منطقة عجاج التي تبعد 70 كليو متر جنوب غرب طرابلس، وسجلت أيضاً في بعض الدول العربية مثل اليمن والأردن.

وأكد فتحي أنه إلى الآن في ليبيا لا يوجد تفسير علمي بحثي أو دراسة دقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حدوث مثل هذه التصدعات، ولكن المرجح أنها ظاهرة مرتبطة بالتغيرات المناخية وليس لها علاقة بحركة الصفائح التكتونية أو الزلازل، نتيجة هطول أمطار غزيرة ذات وزن كثيف على السطح المتأثر بظواهر كرستية، أدت إلى تصريف المياه إلى خزان السطحي.

وأوصى أستاذ علوم الأرض بضرورة وجود مجسات جيوفيزيائية أرضية، لغرض معرفة الظواهر الجيولوجية والطبقات الصخرية في تلك المنطقة.

وفي السياق، بين الناطق الإعلامي باسم مستشفى الشهيد عطية الكاسح بمدينة الكفرة محمد بو شليف للأنباء الليبية: إنه نتيجة ظهور هذه التشققات وجب إصدار تنبيهات للسائقين لأخذ الحذر اللازم أثناء التنقل في تلك المنطقة، مؤكداً ظهور تشققات وحفر جديدة اكتُشفت يوم السبت الماضي.