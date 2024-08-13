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كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز “M90”

منذ 28 ثانية
كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز “M90”

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز “M90” “ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا”.
من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن أصوات انفجارات في تل أبيب والتقديرات تشير إلى احتمالية إطلاق صاروخين من غزة.


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