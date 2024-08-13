المجالي: سعي لجعل الملكية الخيار المفضل لربط الأردن والمشرق العربي بالعالم

وطنا اليوم:توقع الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، أن تسجل الملكية الأردنية صافي خسارة ستتجاوز 20 مليون دينار خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2024، مقارنة بربح بلغ 10.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023، أي بتراجع تجاوز 30 مليون دينار مما يظهر جليا الأثر الكبير للحرب على غزة.

وقال المجالي، إن مكانة الملكية الأردنية في المنطقة قوية جدا، ونسعى لجعلها الخيار المفضل لربط الأردن والمشرق العربي بالعالم.

وأضاف المجالي، الثلاثاء، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الملكية الأردنية التحديات والفرص” أننا نركز على تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الوافدة إلى الأردن بالتعاون مع وزارة السياحة.

وأشار إلى أن 95% من أسهم الملكية مملوكة للحكومة، ولكن تنظيمها يعد شركة مساهمة عامة.

ولفت إلى أن الملكية الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية ولديها واجب وطني في ظل الأزمات، وتعهدت بنقل الأردنيين من لبنان مؤخرا بسبب الظروف الراهنة.

وبين أن أسطول طائرات الشركة يصل إلى 26 طائرة، مشيرا إلى أن معظمه سيكون مجددا في نهاية عام 2025.

وبين أنه لتعويض العزوف عن السفر، سعت الشركة إلى زيادة مسافريها من ركاب التراتزيت لتشكل 34% من إجمالي أعداد الركاب، إلا أن متوسط سعر التذاكر انخفض بنسبة 9%، حيث أن العائد من ركاب التراتزيت هو أقل بكثير من عائد الركاب المباشر.

وأشار المجالي، إلى أن تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الطيران نتيجة لاضطرار الشركة تغيير مسار معظم الرحلات، تسبب بالعديد من الخسائر.

وتوقع المجالي أن تساهم الشركة في الاقتصاد الأردني في عام 2028 بـ 55 ألف وظيفة، وأن تتخطى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ملياري دولار في 2028.