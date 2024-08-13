الخزاعي : معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية خطير ومقلق

وطنا اليوم:اعتبر البروفيسور المتخصص في علم الاجتماع الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أن السوق الاردني طارد للعمل وليس جاذبا له، لأنه لا يوفر سبل البقاء في العمل والانتاج.

وقال الخزاعي، إن 46% من الذين يجدون فرص عمل يتركونها ولا يواصلون العمل فيها لاسباب تتعلق بظروف العمل او طبيعته، وعدم وجود حوافز للعمل او لاسباب إقتصادية، حيث ترك العمل 76 ألفا و687 شخصا في عام 2022 لهذه الاسباب.

وأضاف، تعليقا على إعلان الحكومة توفير أكثر من 95 ألف فرصة عمل العام الماضي، أنه ليس المهم توفير الفرصة في القطاع الخاص او العام، ولكن الأهم ان توفر فرصة العمل الحياة الكريمة للعاملين لمواجهة اعباء وضغوطات الحياة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لم تظهر في احصاءات المشتركين بالضمان الاجتماعي لعام 2023، والتي تدل على 8626 مشتركا إضافيا في عام 2023 عن عام 2022، حيث كان عدد المشتركين مليون و205 آلاف و774 مشتركا، وارتفع إلى مليون و233 ألفا و700 مشترك، وعند استثناء 23400 متقاعد منهم فإن صافي الفرص المستحدثة التي سجلت في الضمان الاجتماعي تبلغ 8626 مشتركا.

وأوضح أنه إذا كان العدد المتبقي عن إعلان الحكومة والبالغ 86 ألفا و716 يعملون بدون اشتراك في الضمان الاجتماعي فذلك كارثة على الاقتصاد الاردني وعلى العامل الذي وجد فرصة عمل.

وتساءل الخزاعي: إذا كانت رواتب خمس المشتغلين في الاردن أقل من 300 دينار، فما هو المستقبل الذي ينتظرهم؟.. وإذا كان 10% من حملة البكالوريوس يقبلون بالعمل براتب أقل من 300 دينار، فهل من محفز لهم للبقاء في العمل سوى ظروفهم الصعبة؟

وبين أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية خطير ومقلق فنسبة حملة درجة البكالوريوس وأعلى بين الاناث 75.3% وبين الذكور والإناث 45.7%، فما هي فرص العمل التي تتحدث عنها الحكومة؟ ولمن موجهة من فئات العمل والبطالة؟

وقال الخزاعي: ونحن نشارك دول العالم فرحتهم الاحتفال في اليوم العالمي للشباب نجد ان طاقات الشباب معطلة ومهدورة ولا تشارك في النشاط الاقتصادي، حيث نسبة من يشاركون في النشاط الاقتصادي 22.4% فقط. وهذا يعني أن مليون 784 ألفا و400 لا يشاركون في النشاط الاقتصادي.

وأوضح، أن هذا الرقم يشمل الفئات العمرية الشابة (15 – 24)، اما في حال احتساب بقية الفئات العمرية فالارقام تتضاعف.

وأضاف، أن حلم الشباب الأردني الهجرة، بحسب الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والذي كشف أن 45% من الاردنيين يرغبون في الهجرة، واستطلاع الباروميتر العربي لعام 2022 وكشف أن 48% يرغبون في الهجرة، وأن 39% من الاناث الاردنيات يرغبن بالهجرة، وأن 26% منهم يرغبون بالهجرة حتى لو كانت غير شرعية او بدون اوراق رسمية.

كما تساءل الخزاعي، لماذا لم يعلن رئيس الوزراء عن معدلات الفقر وخاصة ان الحكومة بتاريخ 29-8-2021 قالت إن معدلات الفقر بحدود 24% ولكن لم تعلن النتائج لغاية الآن، علما بأن البنك الدولي أعلن بتاريخ 10-7-2023 أن معدل الفقر في الاردن بلغ 35% أي بحدود اربعة ملايين فقير، ولم ترد الحكومة على هذا التصريح ولم توضح ما هي الارقام الصحيحة.