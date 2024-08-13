الصناعة الأردنية تثبت حضورها في مهرجان الأردن العالمي للطعام (فيديو)

وطنا اليوم:تواجدت الصناعات الأردنية بقوة في مهرجان الأردن العالمي للطعام، الذي اقيم خلال الفترة من 7 إلى 11 آب، وشهد نجاحا لافتا.

حيث ساهمت الشركات الصناعية الأردنية بتجهيز الأجنحة الخاصة للمشاركين في هذا المعرض، من خلال تصميمها وصناعتها وتجهيزها لتكون ملبية لاحتياجات الشركات المشاركة في هذا المهرجان، اضافة الى مشاركة العديد من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في قطاع المنتجات الغذائية، والتي شهدت اجنحتها اقبالا كبيرا من زوار المهرجان.

وأشاد العديد من كبار الطهاة المعروفين على مستوى المملكة والمنطقة، بجودة المنتجات الغذائية الأردنية التي تم استخدامها من قبلهم في الوصفات التي تم اعدادها مباشرة في المهرجان ليتم تذوقها من قبل زواره، مؤكدين ان دعم الصناعة الأردنية يسهم في تطورها ويعزز تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير.

وقد قام فريق من غرفة صناعة عمان باعداد ريبورتاج مصور عن حضور الصناعة الأردنية في هذا المهرجان، تضمن لقاءات مع شركات مشاركة وكذلك طهاة اضافة الى زوار من كافة الأعمار، ويمكن مشاهدة هذا الريبورتاج من خلال الرابط التالي:

يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية الأردني قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال استخدام احدث وسائل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الغذاء والتعبئة والتغليف العالمية، كما يعمل هذا القطاع على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بحلول عام 2033، تحقيقا لرؤى جلالة الملك، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع حوالي 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يزيد على الـ 5ر1 مليار دينار، فيما تبلغ صادرات القطاع نحو 850 مليون دينار، وتشكل حصة الاستهلاك لمنتجات القطاع من حجم السوق المحلي نحو 65 بالمئة.