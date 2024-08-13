بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يدين إقدام وزيرين إسرائيلين متطرفين وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى

منذ ساعتين
الأردن يدين إقدام وزيرين إسرائيلين متطرفين وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إقدام وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.
وجدد السفير القضاة، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وشدد السفير القضاة على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:03

حزب إرادة ينعى زيد الرفاعي

12:47

الخزاعي : معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية خطير ومقلق

12:38

الصناعة الأردنية تثبت حضورها في مهرجان الأردن العالمي للطعام (فيديو)

12:20

بالأرقام.. خسائر لبنان الاقتصادية بعد 10 أشهر من الحرب

11:55

بادر للالتحاق في عمان الاهلية بتخصص التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات لتتخرج مهندساً زراعياً مُسلّحاً بالتكنولوجيا وبمستقبل مضمون

11:52

صحيفة: روسيا دربت قواتها لضرب أوروبا بصواريخ ذات رؤوس نووية

11:36

خبراء: الأردن قادر على الدفاع عن حدوده وحماية أمن مواطنيه

11:34

عطوفه العميد الدكتور جمال بركات الجازي مديرا لشرطة وسط عمان

11:30

فيتش تخفض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية

11:20

تركيب أكثر من مليون عداد كهربائي ذكي خلال عامين

11:17

المعايطة: الأحزاب تصنع النائب السياسي الحقيقي

10:49

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد الأربعاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة اللهوفاة الابن الوحيد للعين رجائي المعشر في أميركاوفيات الإثنين 12-8-2024