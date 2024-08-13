فيتش تخفض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية

وطنا اليوم:خفضت وكالة فيتش درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل استمرار تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.

وأوضح تقرير للوكالة ، أن المالية العامة تضررت، كما توقعت الوكالة عجزا في الميزانية بنسبة 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ورأت الوكالة أن استمرار الحرب على غزة، ووجود مخاطر من توسع الحرب إلى جبهات أخرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير المزيد من البنية التحتية وتزايد الأضرار في الاقتصاد والاستثمار، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلي.