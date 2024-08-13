إيران بالعربية تنشر ساعة عد تنازلي “2:00”

وطنا اليوم:نشرت قناة “إيران بالعربية”، مساء الإثنين، صورة عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام” تضمنت يد شخص يُمسك برأس صاروخ.

ووضعت القناة ساعة عد تنازلي وكتبت 02:00، في تلميح إلى وجود ضربة محتملة موجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يحدد يومها أو تاريخها، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية.

وتوعدت إيران مرارا وتكرارا الاحتلال الإسرائيلي بالانتقام ثأرا للشهيد هنية.

وكانت إيران شنت هجوما على كيان الاحتلال إسرائيل، في نيسان /أبريل الماضي، بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ.

فيما دعا بيان أمريكي أوروبي مشترك، الاثنين، إيران إلى “التراجع” عن تهديداتها بشن الهجوم على كيان الاحتلال.

وجاء في البيان أيضا: “دعونا إيران إلى التراجع عن تهديداتها المتواصلة بشن هجوم عسكري وبحثنا العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي حال تنفيذ هجوم من هذا النوع”.