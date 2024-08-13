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مهندس أردني: الهزات الأرضية دون 6 درجات غير مقلقة

منذ 36 ثانية
مهندس أردني: الهزات الأرضية دون 6 درجات غير مقلقة

وطنا اليوم:علق المهندس عبدالله عاصم غوشة نائب رئيس هيئة الهندسة الاستشارية العربية‏ و‏عضو مجلس البناء الوطني‏، ‏على موضوع الهزة الارضية التي ضربت مناطق شمال سوريا وتم رصدها في الاردن وشعر بها بعض المواطنين ليلة أمس.
وقال غوشة في إدراج له عبر الفيسبوك، على سيرة تسجيل هزة ارضية بقوة ٥،٤ درجة وما تبعها من هزات ارتدادية بقوة اقل فإن هذه الدرجات لا تعتبر مقلقة، ولا ينتج عنها ايه أضرار.
وبين أن المشكلة حينما تتجاوز الهزة ٦ درجات فما فوق، الا ان الهزات الضعيفة ظاهرة طبيعية قد تحدث دوما في منطقتنا لاسباب مختلفة.
واشار الى انه بعد زلزال تركيا وسوريا قبل عامين اتخذت الدولة العديد من الاجراءات الوقائية، وتم تحديث العديد من كودات البناء خاصة كود الزلازل والكشف على المشاريع اثناء التنفيذ للتأكد من الالتزام بالتصميم المقاوم للزلازل.
وختم قائلا: الزَّلْزال أو الهَزَّة الأَرْضِيَّة هي ظاهرة طبيعية وهو اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض تحدث في وقت لا يتعدى ثوانٍ معدودة، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال «البؤرة».


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