ترودو يحض الكنديين على مغادرة لبنان فورا

وطنا اليوم:حث رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مواطنيه على مغادرة لبنان فورا، قائلا: إن “خطر التصعيد حقيقي”.

وحذر ترودو من مخاطر تصعيد إقليمي بين كيان الاحتلال وجهات أخرى.

وأضاف “نشجّع كل الرعايا الكنديين ونطلب منهم مغادرة لبنان، فيما الرحلات التجارية متاحة”.

وكانت واشنطن قد حذرت أن إيران قد تشن “هجوما كبيرا” على كيان الاحتلال خلال الأسبوع، ردا على اغتيال الرئيس السابق لمكتب حماس السياسي الشهيد إسماعيل هنية.

وتأتي هذه القرارات وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 10 أشهر في قطاع غزة، والتي ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، إضافة إلى اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في أعقاب غارة للاحتلال على بيروت.