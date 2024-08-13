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مركز الزلازل السوري: هزة بقوة 5.5 درجات ضربت حماة

منذ ساعة واحدة
مركز الزلازل السوري: هزة بقوة 5.5 درجات ضربت حماة

وطنا اليوم_قال الدكتور رائد أحمد رئيس المركز الوطني للزلازل في سوريا ان هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً.

وتعتبر هذه الهزة الثانية التي تضرب حماة ، بعد هزة بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت ذات الموقع ، في تمام الساعة 7:30 مساء. وقال مواطنون اردنيون انهم شعروا بهزة أرضية قوية ، خصوصا سكان وسط وشمال الأردن. وبينت مصادر ان سكان الأردن ولبنان سوريا وفلسطين شعروا بالزلزال.

بدوره افاد مرصد الزلازل الأردني، بتسجيل هزة أرضية قبيل منتصف الليلة، بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر. وقال المرصد، إن زلزالا سُجل الاثنين الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان، وكان مركزه حماة شمال سوريا بقوة 5.4 درجات وبعمق 10 كم.


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