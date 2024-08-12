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كيربي: هجوم إيراني محتمل هذا الأسبوع .. وبايدن وآخرون لإيران: تراجعوا

منذ دقيقتين
كيربي: هجوم إيراني محتمل هذا الأسبوع .. وبايدن وآخرون لإيران: تراجعوا

وطنا اليوم_قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الاثنين، إنّ الولايات المتحدة استعدت لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع على دولة الاحتلال الإسرائيليّ

وأضاف كيربي للصحافيين أن “الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وتشارك (إسرائيل) مخاوفها بشأن هجوم محتمل من إيران هذا الأسبوع”.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: “علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة”.

في سياق متصل، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الاثنين، إيران إلى “التراجع” عن تهديداتها بشن هجوم على دولة الاحتلال.

وقال القادة في بيان مشترك بعدما تحدثوا هاتفيًا: “دعونا إيران إلى التراجع عن تهديداتها المتواصلة بشن هجوم عسكري على (إسرائيل)، وبحثنا العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي حال تنفيذ هجوم من هذا النوع”.


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