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غالانت: أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة

منذ 34 ثانية
غالانت: أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في اجتماع مغلق بالكنيست:

إسرائيل في مفترق طرق إما التسوية وصفقة تبادل أو التصعيد.
موقفي مع الأجهزة الأمنية هو الذهاب نحو تسوية وصفقة تبادل.
واجبنا هو تهيئة الظروف لإعادة المحتجزين من خلال ضغط عسكري وصفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة.
عززنا دفاعاتنا في الأيام الأخيرة عقب تهديدات إيران وحزب الله بشنّ هجوم على إسرائيل.
سنتصدى لأي هجوم ونرد عليه في أي مكان لحماية أمن إسرائيل.
أردت في 11 أكتوبر الماضي مهاجمة لبنان لكن الكابينت لم يصدق على الطلب والآن لا أنصح بذلك.
أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة.


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