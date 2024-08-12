إعلان نتائج قرعة ترتيب القوائم الحزبية في الدائرة العامة للانتخابات النيابية

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، قرعة ترتيب القوائم الحزبية البالغة 25 في الدائرة العامة، شملت 697 مترشحة ومترشحًا.

وتلت رئيسة لجنة انتخاب الدائرة العامة للانتخابات النيابية فداء الحمود، نتائج إعلان القرعة، إذ جاء في المرتبة الأولى في القائمة قائمة الاتحاد الوطني.

وجاءت قائمة البناء الوطني في المرتبة الثانية ضمن القائمة، وقائمة حزب البناء والعمل ثالثا، وقائمة تحالف حزب نماء والعمل في المرتبة الرابعة.

وفي المرتبة الخامسة جاءت قائمة حزب التنمية الوطني، تلتها قائمة التحالف القومي الديمقراطي الأردني، ثم حزب تقدم في المرتبة السابعة، وحزب الميثاق في المرتبة الثامنة.

وفي المرتبة التاسعة جاءت قائمة الحزب الوطني الإسلامي، ثم قائمة حزب المستقبل والحياة الأردني، وفي المرتبة 11 جاء تحالف قائمة النهوض، ثم قائمة النهج الجديد في المرتبة 12.

وجاءت قائمة حزب العمال في المرتبة 13، وقائمة الأرض المُباركة في المرتبة 14، وحزب العدالة والإصلاح في المرتبة 15، فيما جاء تحالف الوحدويون والوطني الدستوري في المرتبة 16.

وفي المرتبة 17، جاءت قائمة جبهة العمل الإسلامي، وقائمة حزب عزم في المرتبة 18، وقائمة الشورى الأردني في المرتبة 19، فيما جاءت قائمة حزب رؤية في المرتبة 20، تلتها قائمة حزب إرادة في المرتبة 21.

وجاءت قائمة “طريقنا – الحزب الشيوعي الأردني” في المرتبة 22، تلتها قائمة النهضة والعمال الديمقراطي، ثم تحالف التيار الديمقراطي في المرتبة 24، وقائمة الوفاء الوطني في المرتبة 25.

وطلبت الحمود من مفوضي القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التوقيع على محضر القرعة.