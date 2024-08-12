القسام: عملية الأغوار رد على مجزرة الفجر

وطنا اليوم_أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل جندي إسرائيلي قرب مستوطنة محولا بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية، مبينة أنها تأتي ردا على “مجزرة الفجر” في مدرسة التابعين بمدينة غزة.

وقالت في بيان إن مجاهديها في الضفة تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر “استهدفت مركبة الجندي الصهيوني يوناتان دويتش (23 عاما)… وأردوه قتيلا على الفور”.

وأضافت أن العملية تأتي “انتقاما لدماء الشهداء وردا على مجزرة الفجر في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد”.

وأكدت أن مجاهديها في الضفة “والذين جددوا البيعة لقائد حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار أبو إبراهيم؛ سيبقون ضاغطين على الزناد وسيلاحقون المحتل في كل مفترق وزقاق”.