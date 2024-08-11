وزارة الزراعة تقرر فتح باب استيراد البطاطا

وطنا اليوم:قررت وزارة الزراعة، فتح استيراد محصول البطاطا اعتبارا من اليوم الأحد، في إطار المتابعة والدراسة للأسواق ووجود انخفاض في الكميات الواردة للأسواق المركزية من البطاطا.

وتهيب الوزارة بمن يرغب من الشركات ذات الاختصاص بالتوجه لتقديم طلبات الاستيراد اللازمة على المنصة الإلكترونية من سوريا ولبنان والمناشئ المسموحة.

وأعلن الأردن تقييد تصدير محصول (البندورة) تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق وصولًا إلى وقف التصدير بالكامل، في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة إلى الأسواق وارتفاع أسعارها، وفق قرار وزير الزراعة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن القرار يأتي في إطار توفير البندورة بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي، وبناء على متابعة وزارة الزراعة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة في الأسواق.