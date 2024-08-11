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الإحصاءات العامة: ارتفاع معدل التضخم في الأردن

منذ ساعة واحدة
الإحصاءات العامة: ارتفاع معدل التضخم في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك “التضخم” لشهر تموز من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.92% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعًا طفيفاً نسبته 0.24% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر حزيران الذي سبقه.
أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.70% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 111.00 نقطة مئوية مقابل 108.91 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 111.00 مقابل 110.74 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.45 مقابل 108.60 لنفس الفترة من عام 2023.
وقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية”بنسبة 11.81%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 9.88%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 7.18%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، في حين أسهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الزيوت والدهون” بانخفاض نسبتة (2.08%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (1.69%)، و”الملابس” بنسبة (1.58%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.36%)
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 8.88%، و”المياه والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الإيجارات” بنسبة 3.97%. و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 3.96%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من عام 2024 مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 9.39%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 1.33%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 1.25%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 0.69%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 0.58%.


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