ميدالية فضية حصيلة مشاركة الأردن في أولمبياد باريس

وطنا اليوم_اختتمت البعثة الأردنية، اليوم السبت، مشاركتها في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس، بالحصول على ميدالية فضية حققها بطل منتخب التايكواندو زيد مصطفى.

وشهد اليوم مشاركة لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، راما أبو الرُب، ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم، ولاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، معاذ الخوالدة، في سباق الماراثون.

وودعت بو الرُب، منافسات وزنها من الدور ربع النهائي بعد خسارتها بجولتين لواحدة أمام بطلة العالم في النسخة الأخيرة التركية نافيا كوشايدن.

من جانبه أنهى الخوالدة، اليوم السبت، مشاركته في سباق الماراثون لمسافة 42.195 كيلومتر بزمن بلغ 2:20:01 ساعة ليحتل المركز 65 من بين 81 مشاركا.

ورفع الأردن رصيد ميدالياته التاريخية في الألعاب الأولمبية إلى 4 ميداليات تحققت في النسخ الثلاث الأخيرة من الأولمبياد، من ضمنها ذهبية لاعب التايكواندو أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وفضيتان من خلال صالح الشرباتي وزيد مصطفى في التايكواندو بنسختي 2020 و2024، وبرونزية جاءت من خلال لاعب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة في النسخة الماضية.

ويختتم أولمبياد باريس يوم غد الأحد من خلال الحفل الذي سيحتضنه ستاد فرنسا بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الأردن.