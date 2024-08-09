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شيلي والله سيد من يفجر .. القسام تبث مشاهد نوعيَّة لـ كمين محكم في رفح

منذ 53 ثانية
شيلي والله سيد من يفجر .. القسام تبث مشاهد نوعيَّة لـ كمين محكم في رفح

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف مقاتليها، آليات الاحتلال، في حي تل السلطان برفح، من مسافة قريبة للغاية.
وتظهر اللقطات، توغل دبابة ميركافاه للاحتلال في المنطقة، قبل أن يتم استهدافها بقذيفة الياسين 105، وإصابته بصورة مباشرة من مسافة أمتار.
وفي مشهد آخر، رصد مقاتلو القسام، من أحد المباني، ناقلة جنود من طراز أم 113، وقاموا بإطلاق قذيفة عليها وإصابتها بصورة مباشرة، وإعطابها، وإطلاق النيران الرشاشة عليها تحسبا لاحتمالية خروج جنود منها.
وقام بعد ذلك مقاتل من “القسام”، بالتقدم نحو ناقلة، وزرع عبوة ناسفة فيها والانسحاب، تلا ذلك انفجار كبير وقع فيها دمرها بالكامل.

 


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