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رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

منذ 4 ثواني
رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الطلبة النَّاجحين في شهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي”.
وكتب رئيس الوزراء، عبر “إكس”، “أُبارِك لأبنائي وبناتي النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة على إنجازهم وثمرة جهدهم وعطائهم، متمنِّياً لهم مستقبلاً زاهراً يتوِّج طموحاتهم. أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ فما زالت الفرصة مواتية أمامهم لتعويض ما فات واللَّحاق بركب النَّاجحين بإذن الله. ألف مُبارَك.”.


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