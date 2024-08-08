هيئة الاعتماد تقرر تسكين “الطفولة المبكرة” في جامعة البترا في المستوى السابع في الإطار الوطني للمؤهلات

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين برنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة في جامعة البترا في المستوى السابع وفقا للإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

يعد بكالوريوس الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الأكاديمية التي يقدمها قسم العلوم التربوية في كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا، ويهدف إلى تأهيل مربيات متخصصات في مرحلة الطفولة المبكرة. ويتميز البرنامج بخطة دراسية متطورة مواكبة لأحدث متطلبات الاعتمادات العالمية في التخصص، وتقدم فيه المساقات بطريقة تطبيقية إلى جانب التعليم النظري، ويضم القسم مركزًا للطفولة المبكرة يعد بمثابة مختبر عملي للمساقات المختلفة.

يصنف الإطار الوطني للمؤهلات جميع المؤهلات والشهادات، ويتم تحديد واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات في المؤهل، وهو ما يضمن تناغم جميع المؤهلات وتطوير البرامج التعليمية وفق معايير خاصة.

ويربط تسكين البرامج الجامعية مخرجات التعليم بحاجات المجتمع والتخطيط السليم للموارد البشرية، وذلك من خلال الإطار الوطني الأردني للمؤهلات الذي يحدد مستويات المؤهلات ومخرجاتها ويضبط جودتها.

ويساعد التسكين على مقارنة مستوى المؤهلات الوطنية مع نظيراتها من مختلف دول العالم. ويضمن التسكين امتلاك الخريجين الذين يسافرون إلى الخارج لإكمال دراستهم أو للعمل في الشركات العالمية لمهارات منافسة عالمياً.

ويثق الخريجون من خلال التسكين بأن مؤهلاتهم الوطنية سيتم الاعتراف بها في أي مكان في العالم من خلال تعريفها بالنسبة إلى مستوى معين في إطار مرجعي تحدد فيه مخرجات التعلّم بطريقة يمكن مقارنتها بمخرجات التعلّم في ذات المستوى من أنظمة التعليم العالمية