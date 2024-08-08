لماذا تهطل الأمطار صيفاً على شبه الجزيرة العربية وتغيب عن الأردن؟

وطنا اليوم:قال المختصون في “طقس العرب”، إن عدم تأثر الأردن بالأمطار الصيفية يعود إلى موقعها الجغرافي المختلف وبعدها عن مناطق تأثير الفاصل المداري.

وأضافوا أن المملكة تقع ضمن نطاق تأثير مرتفع جوي شبه مداري يجلب معه جفافًا واستقرارًا في الطقس خلال فصل الصيف. هذا المرتفع الجوي يمنع تكون السحب الركامية ويحول دون هطول الأمطار.

وقال المتنبؤون الجويوين في مركز “طقس العرب”، إن منطقة شبه الجزيرة العربية بدأت منذ عدة أيام بالتأثر بالامطار الصيفية نتيجة لتمدد الفاصل المداري نحو المنطقة، والفاصل المداري هو منطقة تلاقي للرياح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية و يؤدي هذا التلاقي إلى تيارات هوائية صاعدة تعمل على تكون السُحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية، و يطال هذا الحزام أجزاء من شبه الجزيرة العربية لاسيما الأجزاء الجنوبية منها، و قد يتعمق أحياناً و بشكل غير مُعتاد ويُسبب بهطول أمطار نادرة في بعض المناطق

وأسفرت السيول الجارفة التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة باليمن خلال الأيام الأخيرة عن مصرع 45 شخصاً وفق أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومحافظ الحديدة، غربي اليمن.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة “إكس”: “تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وفي 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئراً وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية”.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي “هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية… مع تسجيل “أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 أغسطس”