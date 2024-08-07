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اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي ما له وما عليه

منذ 12 ثانية
اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي ما له وما عليه

الدكتور تيسير عبد الله

1. أرادت الحركة من اختياره تقديم رسالة واضحة في هذا التوقيت أنها تصطف بجميع اختلافاتها موحدة خلف القرار الذي يقوله السنواا.ر. قائد الحرب في غزة. على اعتبار أنه خيارها الوحيد في هذه المرحلة. رغم أن اختياره يعتبر انتصارا للمحور الإيراني داخل الحركة.

2. هذا الاختيار لا يمنح السنوا.ر أي حصانة في حسابات الاحتلال. بالنظر إلى سابقه هنية الذي اغتيل رغم أنه كان رئيسا للمكتب. وبالنظر إلى مر.وان البرغو.ثي رغم أنه عضو في اللجنة التنفيذية. ونائب تشريعي منتخب. إلا أن ذلك لم يشفع له ليخرجه من الاعتقال.

3. هل تعيين السنوار ضمن صفقة لإخراجه من غزة. على اعتبار أن رئيس المكتب عادة ما يكون خارج غزة؟.
من غير المستبعد أن يكون هذا القرار جاء بنصائح الوسطاء تمهيدا لصفقة محتملة. لكن يجب أن يكون واضحا أن نتنياهو نفسه لا يملك قرار العفو النهائي عن السنوا.ر في قانون الانتقام الإسرائيلي لقتلاه.

4. اعتبر الإعلام العبري أن تعيين السنوا.ر. يجعل خمااش كلها تقف وراء رجل خطير متطرف. كتبت يديعوت أحرنوت تعليقا على تعيينه:
(لقد أصبحت حمااش في الواقع حركة رجل واحد. خطير جدا. لقد أثبت السنو.ار في تصرفاته حتى قبل الحرب، وبالتأكيد منذ 7 أكتوبر، أنه رجل خطير، صاحب رؤية مسيانية، وأكثر تطرفا من جميع المتطرفين من أعضاء حماااس، وأكثر قسوة).


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