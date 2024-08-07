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رصد 14 مخالفة في اليوم الاول من بدء الدعاية الانتخابية في السلط

منذ دقيقتين
رصد 14 مخالفة في اليوم الاول من بدء الدعاية الانتخابية في السلط

وطنا اليوم_

قال رئيس لجنة الانتخاب لمخافظة البلقاء ملوح الشخاترة انه تم رصد 14 مخالفة في كافة انحاء المحافظة في اليوم الاول من بدء الدعاية الانتخابية من قبل فرق الرصد الميداني، وتتمثل هذه المخالفات بتعليق صور مرشحين وقوئم بصورة تؤدي إلى حجب الرؤيا عن الاشارات الضوئية او في اماكن يمنع فيها تعليق الصور واليافطات وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تركيبها بشكل صحيح .

وطالب المرشحين ضرورة الالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية وذلك بأن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن ومتينة ولا يجوز ان تكون مصنوعة من مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها ان تشكل خطر على السلامة العامة وان تكون مثبتة باحكام على جدران المباني والاعمدة وتوفر متطلبات السلامة العامة وان لا تقل المسافة الرئسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسه امتار باستثناء التي تمتد فوق شارع ولا يعبر من تحتها المشاة والمركبات وان لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة امتار مربعة وعدم وضع اي يافطة او صورة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي يافطة لاي مرشح اخر ويجوز تعليق صور المرشحين والقوائم على التقاطعات والميادين شريطة عدم اعاقه حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او حجب الاشارة الضوئية او اللوحات الارشادية وستتم ازالة اي مخالفة لاحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى نفقة المرشح او القائمه، املا من الجميع الالتزام بهذه التعليمات.


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