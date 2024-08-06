وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

مشرف مختبر هندسة الميكاترونكس / كلية الهندسة .

مشرف مختبر الحاسوب / كلية تكنولوجيا المعلومات .

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

لديه خبره لا تقل عن سنتين.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 13/8/2024 .