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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة ومعان

منذ ساعتين
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة ومعان

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة غداً الأربعاء ضمن محافظات الكرك والطفيلة ومعان، لغايات عمل صيانة شاملة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار في محافظة الكرك سيشمل مناطق: مجمع سميح صبح الحجايا – محطة محروقات go fresh توتال سابقا – مركز زوار قلعة القطرانة – محطة محروقات المناصير الشرقية، موضحة أن الوقت المتوقع للانقطاع سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.
وبينت الشركة أن الانقطاع سيشمل في محافظة معان مناطق: حي المعاني – حي السكر – حوض 27 – آبار مياه سمنه – مسلخ معان – ستاد الأميرة هيا – شركة الفجر للغاز – الترفيق الجمركي – اوهيدة – جزء من ايل – مريغة – قرين- منطقة ايل الحرفية – ابو اللسن – رأس النقب – أبو صلال – الراجف – دلاغة – الفرذخ – الصدقة – الفيصلية – القاسمية – سويمرة – الحياض – طاسان – الثغرة – سلاح الجو – رأس النقب – شركة الكون للبث الإذاعي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وأشارت الشركة إلى أن فصل التيار في محافظة الطفيلة يشمل مناطق: مثلث مجادل – صويميح، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا.


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